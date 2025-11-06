世界新聞・ニュース発行者協会（ＷＡＮ―ＩＦＲＡ）の会合が５、６の両日、シンガポールで開かれ、インターネット空間の安全性を高めるデジタル技術「オリジネーター・プロファイル（ＯＰ）」の社会実装に向けた日本での取り組みが紹介された。会合には、アジア各国のメディア代表が集まり、生成ＡＩ（人工知能）時代における報道機関の対応などをテーマに議論が交わされた。開発を進める「ＯＰ技術研究組合」の吉池亮・事務局