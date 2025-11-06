“女性トイレだけに長い行列ができる問題”の改善に向けた政府の会議が、6日にスタートしました。この問題の根底に潜む、私たちの「無意識の思いこみ」について考えてみたいと思います。【女性トイレ混雑問題】男女の比率に応じて動かせる「壁」「女性の方が少なく設置されている」1000か所以上のトイレを調査すると…50代女性「私たち空港から来たけど、20人くらい並んでいて諦めますよね」20代女性「映画の上映前とか上映後、す