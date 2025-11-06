ボートレース徳山の「中日スポーツ杯争奪戦」は６日、予選３日目が行われた。鈴木猛（５１＝東京）は３日目前半２Ｒで６コースから最内を差して３着とすると、後半１１Ｒは２コースから差し切って今節３勝目を挙げた。相棒の６６号機は初下ろしから高値安定の好素性機。「差した後に進んでいたし合えば出足がいい。伸びて行くわけではないけど、トップスピードに乗るまでが早い」と今節も軽快な動きだ。２０２６年前期適用