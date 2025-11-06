ボートレース福岡の「ルーキーシリーズ第２０戦・スカパー！ＪＬＣ杯」は６日、開幕した。鰐部太空海（２４＝愛知）は１枠で迎えた初日１１Ｒが今期の初戦。コンマ１１の好Ｓ決めると、カドから攻めた水谷理人を寄せ付けずに逃げ切りに成功。幸先良い滑り出しに笑みがこぼれた。「タイムは出ているし、行き足や伸びはしっかりしている。回ってからの押しも悪くない」と早くも伸びはトップ級。「もらった時からペラはやりたい形