高市早苗首相は６日、参議院本会議で行われた代表質問で?女性閣僚数?をめぐって論戦を行った。これまで歴代内閣の中で、女性閣僚が最多だったのは小泉純一郎氏、安倍晋三氏、岸田文雄氏の各内閣で５人。高市内閣では片山さつき財務相と小野田紀美経済安全保障担当相２人が起用されている。質問に立った立憲民主党の塩村あやか参議院議員は「組閣の段階で高市内閣は女性大臣が６人と報道されて期待が高まりましたが２人にとど