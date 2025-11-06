６日、海南自由貿易港建設の活動報告を聴取する習近平氏。（三亜＝新華社記者／謝環馳）【新華社三亜11月6日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は6日、海南省三亜市で海南自由貿易港建設の活動報告を聴取し、重要演説を行った。６日、海南自由貿易港建設の活動報告を聴取する習近平氏（奥中央）。（三亜＝新華社記者／燕雁）６日、海南自由貿易港建設の活動報告を聴取する習