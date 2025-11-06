6日、各地でズワイガニ漁が解禁されました。今年は調査を始めて以降、一番の豊漁が見込まれています。しかし、今後はとれる数が減ってしまう可能性があるといいます。■各地でズワイガニ漁が解禁透き通った身が光る「かにしゃぶ」に、カニ本来の甘さが楽しめる「焼きガニ」も。各地でズワイガニ漁が解禁された6日。都内のカニ料理専門店では、本格的な“カニシーズン”の到来を喜んでいました。活かに 北斗阿保東基店主「豊漁に