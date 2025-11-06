秋篠宮家の次女・佳子さまが手話に関する作品の芸術祭を視察されました。佳子さまはきょう夕方、「東京国際ろう芸術祭」を訪問し、子どもたちが手話を学ぶためにスウェーデンの聴覚障害のある人たちが開発したコミュニケーションツールを体験されました。画面上のネズミのアバターと手話で交流できるこのツールは、実際にスウェーデンの小学校で使われています。佳子さまは、日本手話や国際手話で「こんにちは」や「ありがとう」と