11月6日、“赤いダイヤ”ともいわれるズワイガニ漁が日本海側で解禁されました。■ズワイガニ漁が解禁！石川県輪島市では、漁を終えた船が港に戻ってきました。漁師「（カニの）数がとにかく獲れたので、なんとか商売にはなるかな」──大漁かなと思いますが？漁師「獲れて良かったね、これだけ」初日の漁は十分だったという声もある一方で、去年の能登半島地震で被災した港は、まだ完全復旧していません。関係者「港がまだ復旧し