国史跡の福岡城跡（福岡市中央区）一帯で7日から、歴史とデジタルアートが融合した「Fukuoka Lights Festival 2025〜光の城郭まつり〜」が始まる。今春復元された潮見櫓(やぐら)を舞台にした光と音のシンクロショーなどを楽しむことができる。入場無料。夜の公園エリアの利用を促し、福岡城の認知向上を目指そうと福岡市が主催。6日は内覧会が開かれた。会場では「過去と未来」をコンセプトに、かつて城内にあったという御神木