始発から静岡県内全区間で運転を見合わせたJR東海道線。原因は、トンネル内の天井の設備が垂れ下がり、回送列車のパンタグラフと接触したことによるものとわかりました。昼ごろ運転を再開しましたが、県内の通勤・通学に大きな影響を及ぼしました。 【写真を見る】回送列車のパンタグラフと接触したトンネル内の天井の設備 JR東海によりますと、11月6日午前2時半頃、東海道線の焼津駅と西焼津駅の間を走っていた下りの回送列車の