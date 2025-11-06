クマによる被害が全国で拡大するなか、11月5日、静岡県裾野市でクマらしき動物の目撃情報が寄せられました。市は緊急情報メールや同報無線などで注意を呼びかけています。 【写真を見る】クマらしき動物の目撃情報が寄せられた静岡県裾野市の現場付近 深刻化しているクマによる被害。2025年度、クマに襲われて亡くなった人の数は11月5日までに13人にのぼり、過去最多だった2023年度と比べすでに2倍以上となっています。