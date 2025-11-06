ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」が7日、開幕する。昨年の覇者・吉田裕平（28＝愛知）が評判の7号機を得て「特訓の雰囲気はいいかな」と笑みを見せた。「最近はいいエンジンを引かせてもらうことが多いし、流れがいいですね。今節もいいのを引かせてもらいました。明日（初日）には、もっといいコメントを出せるように頑張ります」と力強く語った。初日は2回走りで4、11Rに登場する。