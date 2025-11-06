「京極賞・Ｇ１」（７日開幕、まるがめ）２０２６年前期適用で初の勝率１位になった山田康二（３７）＝佐賀・１０２期・Ａ１。「今回はまさか取れるとは思っていなかったので結果を知って意外だった」となぜか戸惑い気味。それでも「いつかは取りたいと思っていたのでうれしい」と笑顔も見せる。Ｇ１は３回の優勝があり、直近では今年１月の江戸川周年を制している。「ペラを叩いて行き、悪い感じはしないが、回転が合ってい