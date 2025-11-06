「京極賞・Ｇ１」（７日開幕、まるがめ）メイン組以外では吉田裕平（２７）＝愛知・１１７期・Ａ１＝のムードが上々だ。現行エンジンは今節が７節目でまだまだ素性ははっきりしていないが、引き当てた７号機は２連対率４０％で優出も１回ある良機だ。「特訓の雰囲気はいいかな。エース機（候補）と言われて、それほどでもないが悪いエンジンではない。いい部類と思うが、そう目立つ足ではない」と満足はしていないが感触は悪く