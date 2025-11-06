元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が大学の学園祭に登場した。森は６日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「昨日は関西大学の学祭でした来てくださった皆様、ありがとうございました！！！」とと報告。「ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｋａｎｓａｉ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ」と書かれたピンク色のバルーンを背景に頬杖をついたポーズをとる姿のオフショットを２枚公開した。この投稿にファンからは「なぜそ