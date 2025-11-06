英中銀成長率見通し ２０２５年経済成長はプラス１．５％と予測（８月予測プラス１．２５％） ２０２６年経済成長はプラス１．２％と予測（８月予測プラス１．２５％） ２０２７年経済成長はプラス１．６％と予測（８月予測プラス１．５％） 市場金利に基づいた予測で