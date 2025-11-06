英中銀 ＣＰＩは９月に３．８％でピークに達したと判断 ２０２７年第２四半期に目標を下回る インフレ持続性リスクは顕著ではなく、需要減退リスクがより顕在化 英経済活動が潜在成長を下回り、求人数が減少し雇用成長は停滞している ＣＰＩが２％に戻る軌道に乗っていることを確信するにはさらなる証拠が必要