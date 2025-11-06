カシオ計算機は耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の冬季限定ペアシリーズ「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION」の新製品「LOV-25A」と、「PRECIOUS HEART SELECTION」の新製品「GM-2110SH／GM-S2110SH」を11月8日に発売する。価格は「LOV-25A」が42,900円、「GM-2110SH」が31,350円、「GM-S2110SH」が30,250円。発売に先立ち、11月1日より予約受付を開始している。○G PRESENTS LOVER'S COLLECTION「LOV-25A」LOV-25A「G PRESENTS LOVER'S CO