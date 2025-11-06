11人組グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊さん（26）と佐野雄大さん（25）が5日、地元・大阪の南海難波駅の1日駅長に就任しました。今回、INIの最新シングル『THE WINTER MAGIC』と南海電鉄の特急ラピートがコラボしたマジラピ号の運行を記念して1日駅長に就任した後藤さんと佐野さん。南海電鉄の制服ジャケットと帽子を着用して登場すると、メンバーの姿が大きくラッピングされた車両にサインをしたり、実際に運転席にも