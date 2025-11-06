女優の本田翼（33）が6日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。頑張った日に行くファミレスを明かした。本田は「頑張った日はびっくりドンキーってきまってる」とつづり、ハンバーグのプレートとドリンクの写真を投稿したもの。鳥山明氏の漫画「ドラゴンボール」の孫悟飯の絵文字も添えられている。本田は24年6月にも同店の木製メニューを食い入るように見つめる写真を投稿。「びっくりドンキーお願いだから新