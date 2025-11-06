なんとなく夫の怪しい行動が増えると、不倫を疑ってしまいますよね。ただ日々の忙しさや「うちの夫に限ってそんなことはない」という思い込みから、わざわざ詮索しない人がほとんどなのではないでしょうか。曖昧な状態で生活を続けていると、ある日思いもよらぬ展開になることもあるようで……？今回は、夫の不倫相手から挑発された妻が復讐した話をご紹介いたします。不倫相手からの挑発「休日出勤といって、土日も家を空けるこ