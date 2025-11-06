ロジクールは11月6日、法人向けのヘッドセット新製品「Zone Wireless 2 ES」と「Zone Wired 2」を発表した。発売は2026年2月上旬の予定。価格はオープンで、直販価格は「Zone Wireless 2 ES」が28,600円、「Zone Wired 2」が19,800円。Zone Wireless 2 ESオフィス回帰でも続くオンライン会議、法人需要に対応ロジクールが20代〜30代の会社員を対象に実施した調査によると、会社員の62％が毎日出社しており「オフィス回帰」の流れが