U-17日本代表は6日、カタール開催のU-17ワールドカップグループリーグ第2節でニューカレドニアと対戦する。日本時間午後10時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、2-0で勝利した3日の初戦から8人の変更となった。第1戦からの連続先発はDF藤井翔大(横浜FMユース)、MF川本大善(柏U-18)、FW吉田湊海(鹿島ユース)の3人。追加招集で初戦にベンチ入りしたFW小林柚希(大宮U-18)らが新たに先発に入った。初戦でベンチ