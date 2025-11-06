結婚を意識して付き合っていたのに、相手の思わぬ一面を見て「うわ、やっぱりこの人とは無理だわ……」と思ってしまったこと、ありませんか? 今回はそんな「この人と結婚するのは無理」と感じた経験についてマイナビニュース会員に聞いてみました。現在交際中の恋人と結婚したいと思っている人は、相手に冷められないようぜひチェックしてみてくださいね!○「この人と結婚するのは無理」と感じてしまった経験がある人はどれくらい?