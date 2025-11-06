キヤノンは11月6日、RFマウントのフルサイズミラーレスの新製品「EOS R6 Mark III」を発表した。画素数を有効3250万画素に引き上げつつ、電子シャッター時は最大40コマ／秒の高速連写性能を維持した。アルゴリズムの改良で、AFの安定性が向上した。動画性能も高めた。デジタル一眼レフや世代の古いミラーレスカメラからの買い替えを狙う。価格はオープン。予想実売価格は、ボディ単体モデルが429,000円前後、「RF24-105mm F4 L IS