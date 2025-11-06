エムエスアイコンピュータージャパンは、有機ELゲーミングモニターの新製品として「MAG 322UP QD-OLED E16」「MAG 272QP QD-OLED X24」の2製品の日本国内向け取り扱いを発表した。11月13日から順次発売予定。MSI、有機EL採用ゲーミングモニター2製品 - 32型4K/160Hz・27型WQHD/240Hz32型4K/160Hzの「MAG 322UP QD-OLED E16」と、27型WQHD/240Hz「MAG 272QP QD-OLED X24」の取り扱いが決定したという内容。いずれも有機ELを採用して