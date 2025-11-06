歌手の三浦大知が、8日放送のMBS『ごぶごぶ』90分SP(15:24〜17:00)に出演する。浜田雅功と三浦大知『ごぶごぶ』は、ダウンタウン・浜田雅功、毎回替わる相方、スタッフが上下関係を捨て、五分五分の立場でロケを行うロケ番組。今回の相方は、三浦大知。日本を代表するエンターテイナーとして、類い稀な歌唱力と圧巻のダンスパフォーマンスでファンを魅了し続けている。オープニングは、相方が待つラーメン店「神座」。入店した浜田