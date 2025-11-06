２０２４年、青森県内の自宅で出産したばかりの赤ちゃんを殺害し、遺体を北斗市の実家の庭に埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた女に対し、函館地裁は懲役６年の判決を言い渡しました。判決を受けたのは大内流星被告２６歳です。大内被告は２０２４年４月、青森県内の自宅アパートで自ら出産した赤ちゃんに対し、頭部に強い衝撃を与える暴行を複数回加え殺害し、遺体を北斗市の実家の庭に埋めて遺棄したとして、殺人