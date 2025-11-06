「最近、体が重い」「脚まわりがすっきりしない」と悩んでいるなら、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダ・アド・ムカ・シュヴァナーサナ】を試してみてください。全身の筋肉をバランスよく使いながら、特に下半身をしっかり引き締める効果を期待できます。デスクワークなどで１日中座りっぱなしの人にもぴったり。たった１日１セットで、姿勢が整い、見た目にも“細見え”を叶える全身メンテナンス習慣です。全身を使うから“運動不足