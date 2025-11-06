ファミリーマートが、2025年のクリスマスメニューに関する発表会を開催。今年は物価上昇の影響から、メリハリをつけポイントや早割なども利用しつつ、自宅でクリスマスを楽しみたいと考える人が多いという。そんなニーズに応えるメニューがファミマで手軽にお得に揃いそうだ。ファミリーマートのクリスマス○「おうちで・オトクに・メリハリをつけて」が今年のトレンド冒頭、マーケティング本部 メディア＆プロモーション改革推進