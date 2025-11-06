ボートレース住之江の「第8回auじぶん銀行賞」は6日、12Rで優勝戦が行われ、山崎郡（35）がインから逃げ切ってで1着。8月6日のからつ以来となる今年3回目の優勝を飾った（通算26回目。住之江では23年4月14日以来3回目）。2着に渋谷明憲で地元・大阪支部ワンツー。3着は吉田凌太朗が入り3連単＜1＞＜2＞＜3＞は620円（1番人気）。5日目の準優勝戦11R1着後に「納得の行く足ではなかった。理想とかけ離れてます」と不満をもらした