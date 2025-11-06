V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のＴＭ東京スパークルは、井上翔太（21）と山本海音（22）が新たに加入することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 井上は身長169センチのセッターで、川口青陵高校を卒業後の2022年に亜細亜大学へ進学した。現在は同大学の4年生。クラブでは背番号「17」を着用する。 一方、山本は身長183センチのミドルブロッカー（MB）で、東京立正高校を卒業後