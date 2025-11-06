名古屋城天守閣の復元事業を巡り、障害者らで構成する市民団体との会合であいさつする名古屋市の広沢一郎市長＝6日午後、名古屋市役所名古屋城天守閣の木造復元事業を巡り、障害者らで構成する市民団体は6日、名古屋市役所で広沢一郎市長と意見交換し、大型エレベーターの設置をあらためて要望した。市側は、以前から示している小型昇降設備を導入する方針を説明し、理解を求めた。会合で団体側は、バリアフリー対策として、大