名古屋の白川公園で、校外学習中の小学4年生に落ちてきたケヤキの木の枝が当たり、頭に切り傷を負うなど児童2人がケガをしました。 【写真を見る】落下したケヤキの枝が校外学習中の児童に当たる 頭に切り傷など4年生の児童2人けが 重さ3.3キロ 名古屋・白川公園 名古屋市によりますと、きょう午後2時ごろ、名古屋市中区の白川公園で、ケヤキの木から長さおよそ2．3メートル、重さおよそ3．3キロの枝が落下しました。 ケ