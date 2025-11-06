自動車メーカーのスズキは、オランダに拠点を置く中国資本の半導体メーカーの出荷停止により、半導体の供給見通しが不透明になったのを受け、通期の業績予想を据え置きました。スズキはことし4月から9月までの決算を発表し、営業利益が2765億円となり、5期ぶりの減益となりました。為替の影響や原材料価格の上昇などが要因だということです。また、スズキは2026年3月までの1年間の業績予想を前回と同じ5000億円に据え置きました。