◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽２回戦鷺宮製作所１―２ホンダ熊本（６日・京セラドーム）巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所・竹丸和幸投手が６日、２番手で登板するも、１回２／３、２２球を投げて、３安打２失点。逆転打を浴びて、チームは敗れた。１―０の８回。１死一塁から先発・菊地のあとを２番手で登板。武器であるチェンジアップで空振り三振を奪うなど後続を抑えた。しかし、１―０のまま迎えた９