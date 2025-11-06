１１月１４日（日本時間１５日）に米マイアミで予定されていた世界初挑戦が延期となったプロボクシングのＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が６日、自身のＳＮＳを更新。世界戦の延期を報告した。平岡はジムワークの写真とともに「２０２５年１１月１４日の世界戦は延期となりました。楽しみに待っていた方々にこのようなご報告となり残念な気持ちでいっぱいです。しかし、僕は元気にやっています