Intelは新たな半導体プロセス「Intel 18A」を使った次世代プロセッサの本格量産の開始を年内に予定している。同社日本法人の大野誠社長は会見を開き、Intel 18Aによる半導体製造が予定通り立ち上がっており、既に過去最高水準の歩留まり(製造上の良品率)で製造が開始されていることを強調した。Intel 18A技術で製造されるPC向けプロセッサ「Panther Lake」(開発コード名)は年明け早々の市場投入が見込まれている。インテル日本法人