Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¡¢ÊúÉé¤ò¸ì¤ëGK¾¾¸µÂîÌ¦¼ç¾­¡ÊÁ°Îó±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡á6Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÃË»Ò¤ÎGK¾¾¸µÂîÌ¦¼ç¾­¤Ï¡ÖÃË»Ò¤ÏºÇÄã¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¡¢ºÇ¹â¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤º³§¤µ¤ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£½÷»Ò¼ç¾­¤ÎGK°ËÅìÈþÏÂ¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾ã³²