【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は５日、韓国で１０月３０日に行った中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談に同席した中国高官らについて、「あんなにおびえた様子の人間を見たことはない」と振り返った。ホワイトハウスで行われた行事のあいさつで語った。トランプ氏によると、「副大統領に相当する人物」に質問したが、返答はなく、習氏が代わりに答えたという。中国側からは、中国共産党の蔡奇