アイリスオーヤマは11月6日、同社初となるゲーミングディスプレイ「LUCA ゲーミングモニター」シリーズを発表した。23.8型と27型の2モデルを、11月10日に発売する。価格はオープン。直販価格は23.8型モデルが29,800円、27型モデルが39,800円。「LUCA ゲーミングモニター」シリーズ。カラーはホワイト「LUCA ゲーミングモニター」は多彩なカラーバリエーションが特徴のゲーミングディスプレイ。23.8型と27型のそれぞれでブラック、