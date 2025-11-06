元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で3日に公開された動画に出演。引退を決断したきっかけを振り返った。中田翔氏○引退を決めるきっかけは?杉谷拳士氏から「引退を決めるきっかけ。いつくらいから脳裏をよぎっていたんですか?」と聞かれ、中田氏は「シーズン初めはなんとか、体重も一気に22キロくらい落としたのかな? キャンプインしてスタートして、身体の状態は良かったんよ。今年