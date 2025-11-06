11·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¡¢timelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬VTR½Ð±é¡£Snow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛtimeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª¤ó¤À¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡É¤Î·ë²Ì¤Ë¤´Ëþ±Ù¡ÖÈó¸ø¼°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¡×ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎSnow Man¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È½é½Ð¤·¥¹¥¯¡¼¥×¡É¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢VTR½Ð±é¤·¤¿µÆÃÓ¤Ï¡¢½µ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ãç¤À¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤È¤·¤Æ