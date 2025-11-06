無印良品を展開する良品計画は、クリスマス限定の商品として菓子、飲料、手づくりキットを含む全26種類を、11月5日に季節限定で全国の無印良品の店舗にて発売した。クリスマス限定の商品ラインアップイメージ今年のクリスマス限定商品は、「キャンディングポップコーン」(350円)や「シャンメリー」(450円)などの新商品や、定番の「ヘクセンハウス」(1,700円)や「カウントダウンカレンダー」(1,890円)に加え、手軽にごちそうがつく