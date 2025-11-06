ローソンとrom&ndが共同開発した韓国コスメ「&nd by rom&nd(アンドバイロムアンド)」から、1つでリップとチーク、ハイライトとコンシーラー、両方につかえるマルチコスメが登場。数量限定で販売している。今回登場したのは、どらやきをイメージしたケースと色合いが魅力の全3種。「どら焼きリップ&チーク」からは、あんこブラウンとスイートいちごが登場。リップとチークに使えるマルチコスメで、上の淡い色はハイ