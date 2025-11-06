ティソの人気コレクション「PRX」に新作が登場。新しい素材を導入した自動巻き機械式モデルだ。軽量で堅牢なチタニウム、そしてブランド初採用となるダマスカス・ステンレススチールを用いた新作は、定評あるデザインコードに新たな質感を与えている。発売は11月8日。チタニウムモデルは13万3,540円、ダマスカス・ステンレススチールモデルは16万1,480円。○チタニウムとダマスカス鋼1978年に誕生したティソ「PRX」は、精密さ（Pre