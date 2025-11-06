エイチ・アイ・エス（HIS）は、「ふるさとチョイス」を企画・運営するトラストバンクと連携し、「HISふるさと納税」を開設した。旅行分野での顧客基盤を持つHISと、寄付者と地域の関係構築を進めたいトラストバンクの方針が一致したことから実現した。全国の返礼品や自治体情報をトラストバンクがOEM提供し、ふるさとチョイスと契約している約1,700自治体への寄付ができる。返礼品数は76万点以上に及ぶ。さらに旅行需要に合わせ、