中島颯太（FANTASTICS）がディレクターを務めるジュエリーブランド「QUESERA（ケセラ）」のブランド1周年を記念した初のポップアップが、11月7日から9日まで東京・中目黒にて開催される。オープン前日の6日にマスコミ向けの内覧会が開かれ、中島が囲み取材に応じた。