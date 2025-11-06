「肥満及び肥満症対策を通じた健康寿命延伸に向けた取組に関する連携協定」の概要ノボ ノルディスク ファーマは、那覇市（沖縄県）と、11月6日、同市における「肥満及び肥満症対策を通じた健康寿命延伸に向けた取組に関する連携協定」を締結した。今回の協定は、ノボ ノルディスク ファーマおよび那覇市が連携・協力を行うことを通じて、那覇市民の健康寿命延伸を図ることを目的としている。同協定では、市民に対する肥満症の疾患